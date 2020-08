Comércio e serviços articulam reabertura de bufês e cinemas

A Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) iniciou na terça-feira (25) as tratativas para a ampliação de outros segmentos econômicos que até o momento não foram incluídos na reabertura das atividades. De acordo com entidades representativas do varejo de Campo Grande e da equipe técnica do Sesi (Serviço Social da Indústria), cinemas e bufês de eventos estão dentro das atividades cuja retomada está sendo estudada para setembro.

Mesmo assim, alteração em decreto deverá trazer novas ações de biossegurança e rigorosos protocolos para evitar a ampliação da ocupação de leitos e a propagação do novo coronavírus. Representando o Sesi, o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho, Michel Klaime Filho, participou do encontro e relatou que o cenário atual possibilita que outros setores, como os bufês de eventos, sejam contemplados com a possibilidade de voltar a funcionar.

“Já estamos falando dos eventos desde abril, algumas ideias foram apresentadas, mas ainda não foram deliberados. Pelo cenário de hoje, já podemos voltar a falar nisso e ver como podemos dar opções para operacionalizar e permitir a não disseminação da COVID-19. Por exemplo: nos bufês de eventos é possível dar uma opção econômica com o retorno do funcionamento como restaurantes, com eventos particulares, o uso do álcool em gel, mesas distanciadas por famílias, uso obrigatório de máscaras, eventos corporativos. Tudo isso é algo que teremos que pensar em como fazer para evitar que um potencial assintomático possa participar e disseminar para os demais”, explicou.

(Texto: Michelly Perez)