Comerciantes percebem queda de clientela com início das obras na Av. Mato Grosso

Sem “aviso prévio” do Poder Público, teve gente surpreendida por serviços

A obra de revitalização da avenida Mato Grosso que começou na quarta-feira (26) pegou alguns comerciantes de surpresa. O início dos trabalhos frustrou empresários que não puderam se organizar antes da interdição, já que não foram avisados sobre a data de início. Ainda sim, tem gente ansiosa para ver o resultado. O projeto da empreiteira contratada pelo governo do Estado como presente aos 121 anos de Campo Grande vai recapear 2,4 quilômetros em um trecho que vai da avenida Ceará até a Calógeras.

Ontem (27), a frente de serviço interditou o ponto entre a Rua Alagoas e Espírito Santo no sentido Centro-bairro. Com isso, a Antônio Maria Coelho absorveu parte do fluxo de veículos, deixando a via lenta. Duas equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) coordenavam o tráfego. Um novo trecho foi interditado hoje (28), por isso os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região.

Em relação ao comércio na avenida, a funcionária de um restaurante quase de esquina com a Rua Espírito Santo, que não quis se identificar, conta que a interdição sem aviso atrapalhou o pouco movimento que restou no local em função da pandemia. “A frente da obra está bem em frente ao restaurante, os carros não podem entrar e estacionar, clientes podem desistir de deixar o carro a algumas quadras e virem andando. O movimento já caiu em mais de 50% por conta da pandemia, vem a interdição sem aviso e nos deixa sem muita alternativa”, comentou.

Apesar da situação, a torcida para que os trabalhos terminem em benefício para o setor continua. “Esperamos que liberem o trecho o mais breve possível e que com asfalto novo, a via fique mais convidativa, assim, as pessoas possam vir para os nossos estabelecimentos”, acrescentou.

O gerente de uma drogaria localizada entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Alagoas, que também preferiu anonimato, se desapontou com interdição inesperada. Mesmo já sabendo que a obra poderia começar em breve, o movimento sofreu uma queda. Ainda assim, ele encara de forma positiva. “A gente sabe que isso é necessário para melhorar as condições da avenida. A revitalização da Mato Grosso vem para melhorar o cenário e aumentar o movimento do comércio da região”, declarou.

Orçada em R$ 4,5 milhões, a ordem de serviço para a revitalização da Avenida Mato Grosso foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, junto ao secretário municipal de Governo e Relações institucionais, Antônio Lacerda, e o secretário-adjunto municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ariel Serra, na terça-feira (25).

De acordo com a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), a empresa Equipe Engenharia terá 540 dias para concluir as obras de recapeamento da avenida. O projeto de reconstrução prevê a instalação de asfalto de qualidade e longa durabilidade, fatores que prometem dar mais segurança no trânsito de uma das vias mais movimentadas da cidade. O extrato do contrato publicado no Diário Oficial Eletrônico, aponta que cada quilômetro do trecho terá custo de R$ 759 mil, valor 14% menor do que o previsto inicialmente, de R$ 883 mil.

11 horas interditado

Hoje (28), na Avenida Mato Grosso, no trecho entre as ruas Rio Grande do Sul e Espírito Santo amanheceu interditado. O trabalho de recapeamento será realizado durante todo o dia, tendo início às 7 horas e fim as 18h. De acordo com o chefe de fiscalização de trânsito da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Carlos Guarini, a interdição ocorre no sentido Centro/Parque dos Poderes.

Para evitar engarrafamentos, a orientação é buscar rotas alternativas. As vias indicadas são a Rua Rio Grande do Sul e Rua Antônio Maria Coelho. Para retornar à Mato Grosso, o acesso pode ser feito pela Rua Alagoas. “É preciso atenção ao local, principalmente nos horários de pico, no qual duas equipes estão direcionadas para coordenar o trânsito”, ressaltou.

(Texto: Dayane Medina comu Amanda Amorim)