Servidor é preso por posse de armas de fogo de uso restrito

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (27), um servidor municipal de Laguna Carapã, por porte e posse de três armas de fogo.

O servidor foi flagrado inicialmente portando uma pistola, modelo Bersa calibre 380 municiada. Já na casa do suspeito foi encontrado um revólver Taurus calibre 375 com seis munições intactas e uma espingarda Moss Berg calibre 12 com 12 munições intactas, ambas com numeração suprimida.

Conforme informações policiais, as investigações teriam começado após denúncia anônima encaminhada à unidade da Polícia Civil local relatando que o servidor do setor de obras do município estaria armado.

Os policiais constataram a veracidade das acusações e o homem que não teve o nome divulgado foi encaminhado à delegacia onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de porte de arma de permitido e porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos artigos 14 e 16 da Lei 12826/2003.

Nesta oportunidade foi determinada a prisão preventiva do indiciado, que será encaminhado ao estabelecimento penal, onde permanecerá à disposição da justiça.

(Texto: com informações do Dourados News)