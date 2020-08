NBA tem mais um dia de jogos de playoff adiados

As partidas playoff desta quinta-feira (27) foi canceladas pela NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos)

A entidade afirmou que a expectativa é que os jogos sejam retomados na próxima sexta (28) ou no próximo sábado (29). Isto será decidido em “uma reunião por videoconferência agendada para o final da tarde (nesta quinta-feira, dia 27) entre um grupo de atletas da NBA e dirigentes representantes das 13 equipes que estão em Orlando, com a participação também de representantes da NBPA (Associação de Atletas Profissional de Basquete), do escritório da NBA e do presidente do Comitê de Relações Trabalhistas da NBA, Michael Jordan”.

A NBA já havia adiado os três jogos de playoffs programados para a noite da última quarta-feira (26). Este anúncio aconteceu após a decisão do Milwaukee Bucks de não entrar em quadra para o jogo 5 contra o Orlando Magic.

O Bucks decidiu não entrar em quadra como forma de protesto contra a injustiça racial. Estas manifestações acontecem após o caso Jacob Blake, no qual o homem negro foi baleado pelas costas pela polícia em Kenosha, Wisconsin, no último domingo (23).

(Texto: com informações da Agência Brasil)