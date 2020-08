Técnico do Caxias tenta repetir feito de Tite 20 anos depois

O Caxias havia acabado de conquistar o troféu do primeiro turno do Campeonato Gaúcho sobre o Grêmio e, logo na partida seguinte, recebeu o Internacional em casa. Após sair atrás no placar, buscou o empate no fim e terminou o jogo com cinco atacantes, pressionando o time de Eduardo Coudet em busca da vitória. Apesar da pressão, o Inter se segurou, e o duelo acabou 1 a 1.

É raro ver no futebol brasileiro treinadores de times mais modestos que se sintam à vontade em montar equipes ofensivas, principalmente contra adversários da elite nacional.

Mas Rafael Lacerda, 36, quer fazer as coisas de forma diferente e, fiel às suas convicções, tentará seguir mostrando que sua ideia de ser protagonista não se negocia.

Como nesta quarta-feira (26), às 20h30 (de MS), quando o Caxias enfrenta o Grêmio, no jogo de ida da final do Gaúcho, no estádio Centenário – a segunda partida acontece no domingo (30), em Porto Alegre. A equipe da região serrana busca o primeiro título estadual para o interior do Rio Grande do Sul desde 2000, quando justamente o Caxias se sagrou campeão.

(Confira mais na página B1 da versão digital do jornal O Estado)

Veja também: Vitória e Ceará fazem duelo nordestino pela Copa do Brasil

(Texto: Bruno Rodrigues)