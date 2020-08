No aniversário da Capital, mais de 10 cantores se apresentam em live, que traz nomes como Zé Pretim e Filho dos Livre

No aniversário da Capital, mais de 10 cantores se apresentam em live, que traz nomes como Zé Pretim e Filho dos Livres

Para homenagear Campo Grande pelos 121 anos de muito encanto e belezas naturais, músicos se unem para realizar a live da quarta edição do “Viva Campo Grande”, promovida pela Engenharia e Participação (Engepar), em prol do Sindicato dos Músicos, Autores e Técnicos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece nesta quarta-feira (26) – dia em que é comemorado o aniversário da cidade –, das 12h às 15h, pelo canal no YouTube da Mart Music Oficial. A direção-executiva é de Marcos Roker e a direção artística, de Rogério Alexandre Zanetti.

As atrações confirmadas são Erika Espíndola e banda, Zé Geral, Zé Pretim e Filho dos Livres, além de participações por vídeo de Lenilde Ramos, Paulo Simões, Zé Du, Renato Teixeira, Jerry Espíndola, Maria Alice, Rodrigo Teixeira, Coral Lírico Cantarte, Luis Henrique Ávila, entre outros artistas musicais. Estarão presentes também o radialista Joel Silva e o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros.

Para o diretor artístico do evento, jornalista Rogério Alexandre Zanetti, além da arrecadação, a intenção é oferecer entretenimento ao público. “O principal objetivo é oferecer cultura e entretenimento aos campo-grandenses no dia do aniversário da cidade, e também promover a arrecadação solidária de fundos para o Sindicato dos Músicos, Autores e Técnicos de Campo Grande que, através de seu presidente Beko Santanegra, tem feito um trabalho social, ajudando artistas e técnicos em condições de vulnerabilidade por conta da pandemia do coronavírus”, explica.

Viva Campo Grande

Desde 2017, a Engepar teve como iniciativa apoiar a cultura e o cenário musical de Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, sendo este evento de 2020 o 4º festival. Carlos Clementino, CEO da Engepar, explica que a live será uma forma de ajudar os artistas conectados à empresa, que foram afetados pela crise econômica causada pelo coronavírus (COVID-19).

“A live, com artista ligados à empresa, é uma forma de oferecer entretenimento aos campo-grandenses no feriado de 121 anos e também arrecadar recursos para o sindicato que faz a distribuição para artistas e técnicos afetados pela pandemia. Acho que conseguimos unir o necessário ao agradável”, conta.

A cantora Erika Espíndola participa pela terceira vez do festival e está ansiosa e alegre com o convite. Ela canta há nove anos, no estilo blues, rock, folk. “Ah, eu estou animada demais! Para mim é alegria duplicada! Nós, artistas e demais segmentos da cultura e do entretenimento fomos diretamente impactados pela pandemia, aí quando aparece um convite desse, numa data tão especial, chega como um suspiro de alívio. A banda toda e eu estamos muito ansiosos”, comemora.

Com presença virtual garantida na live, Jerry Espíndola tenta expressar em palavras como é se apresentar no aniversário da Capital. “Campo Grande me inspira demais. Minha cidade, minha casa. Tudo aqui me lembra momentos legais da minha vida, da minha infância e adolescência. Esse ar gostoso que temos aqui, uma cidade que tem muitos pássaros e o pôr do sol maravilhoso, mais bonito do Brasil. Campo Grande é uma cidade inspiradora e não deve ser a toa que aqui tem uma música tão bonita, tão forte e cheia de talentos. Deve ser por causa desta exuberância toda aqui.”

“Feliz de participar da live, para tocar para vocês um pouco, confraternizar junto com essa empresa que deu muito apoio para a gente, no ano passado principalmente com o Projeto Vertentes. Vai ser muito legal estar com eles, comemorando os 121 anos de Campo Grande com música”, completa.

(Confira mais na página C1 da versão digital do jornal O Estado)