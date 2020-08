Em entrevista, Nelsinho diz que Capital está preparada para o futuro

No aniversário de Campo Grande, ex-prefeito parabeniza a cidade e recorda ações desenvolvidas durante mandato

O ex-prefeito de Campo Grande e atual senador federal, Nelsinho Trad (PSD-MS), concedeu uma entrevista exclusiva para O Estado Online onde comentou sobre sua trajetória política e as mudanças realizadas na Capital no período de gestor municipal. O parlamentar também aproveitou a oportunidade para parabenizar a cidade morena que completa 121 anos nesta quarta-feira (26).

Prefeito durante dois mandatos, entre 2005 à 2012, Nelsinho realizou 1.044 obras ao decorrer da gestão e chegou a ganhar cerca de 42 prêmios pelos serviços desempenhados na cidade. Ao terminar o segundo mandato, conforme pesquisa do Ibope, na época, o político obteve 85% de avaliação positiva por parte da população.

Além das obras executadas, o senador destaca alguns dos principais projetos desenvolvidos na Capital e os avanços obtidos com eles.

“Na qualidade de prefeito é uma situação que me enche de orgulho porque eu fiz muito por essa cidade. Acabei com o lixão, fiz um aterro sanitário moderno, implantei o sistema de coleta seletiva. A questão do esgotamento sanitário saímos de 23% e batemos 80%”, inicia. Segundo Nelsinho, os serviços contribuíram para a valorização do setor imobiliário. “Por onde você anda, você vê uma obra que a gente fez que valorizou o imóvel das pessoas, valorizou o terreno que estava em um bairro distante”, enfatiza.

Entre outras ações efetuadas durante o exercício do cargo, Nelsinho também recorda a importância da implementação do passe no transporte público. “Apesar de todos os problemas, implantamos o cartão sem precisar usar o dinheiro e por isso acabou os assaltos dentro dos ônibus. Campo Grande é uma das poucas capitais que tem a integração 100%. Se você for no Rio, São Paulo, Porto Alegre você tem que pagar duas, três passagens”, ressalta.

“Daqui pra frente é só dar avanço”

Neste 26 de agosto que Campo Grande celebra mais um aniversário e completa 121 anos, Nelsinho comenta que a Capital está preparada para evoluir. “A gente preparou a cidade para o futuro e daqui pra frente é só dar avanço naquilo que deixamos pré-programado. Aquela autoestima que o campo-grandense sempre tem da sua cidade vai aumentar cada vez mais”, finaliza.

Confira o vídeo de parabenização na íntegra: