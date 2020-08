De cela, dupla organizava entrada do PCC no Rio

Dois detentos do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Jardim Noroeste, são acusados pela Polícia Federal de organizarem a entrada definitiva no Rio de Janeiro do PCC. Isso é o que apontou investigação do órgão que começou em dezembro de 2018 e culminou na Operação Expurgo, desencadeada na manhã de ontem (25) em outros quatro estados: São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Pará.

Ao todo foram cumpridos 27 mandados de prisão, todos de acusados já detidos no sistema penitenciário. Em MS, foram três alvos. Além da dupla na Máxima, a PF buscou também um encarcerado na Penitenciária Estadual de Dourados. Júnior César Figueiredo Santos, 22 anos, foi um dos detidos na ação, acusado de fazer a ligação do PCC com simpatizantes cariocas. Essa foi a terceira operação seguida da PF contra o PCC que atinge o Estado.

(Rafael Ribeiro)