A cada minuto, 1 profissional de saúde é infectado por covid

No Brasil, a cada minuto um profissional de saúde é infectado pelo novo coronavírus. São 258.190 trabalhadores com a COVID-19, segundo dados do Ministério da Saúde. Os profissionais mais atingidos são técnicos de enfermagem, com 88.898 casos, seguidos de enfermeiros (37.689 confirmações) e médicos (27.767).

Foram contaminados ainda 12.545 agentes de saúde e 11.097 recepcionistas de unidades de saúde. Além disso, o país registrou 226 mortes – 87 técnicos e auxiliares de enfermagem, 49 médicos e 36 enfermeiros. “Lamentamos a morte de todos esses profissionais que estavam na frente de batalha”, disse Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

O Ministério da Saúde divulgou que foram cadastrados 1.004.324 profissionais para atuar no projeto Brasil Conta Comigo, que visa aumentar o número de profissionais de saúde no atendimento à população vítima da COVID-19.

(Texto: Raquel Lopes)