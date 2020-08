Última semana do mês tem mil vagas de emprego no Estado

Para aqueles que desejam terminar o mês de agosto com uma vaga de emprego, a notícia é positiva, já que em todo o Estado pelo menos 1.038 oportunidades de emprego são oferecidas. Somente na Funtrab (Fundação do Trabalho), os interessados podem concorrer a 838 vagas distribuídas em diferentes cargos. Já na Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), estão disponíveis outras 200 chances de trabalho, sendo que 42 delas são exclusivas para pessoas com deficiência.

De acordo com a Funtrab, além das 292 vagas oferecidas em Campo Grande, municípios como Dourados estão com 117 oportunidades. Além disso, em Itaquiraí são disponibilizadas outras 89 chances de emprego, número similar com as 84 de Maracaju. Em Ponta Porã, os candidatos podem concorrer a 50 vagas e, mesmo com menor número, São Gabriel do Oeste conta com outras 30 possibilidades.

Para a Capital, a Fundação do Trabalho destaca os 15 postos para a função de eletricista e a mesma quantidade para o cargo de eletricista auxiliar. Ainda que em menor número, também existem vagas para os seguintes segmentos: técnico de enfermagem (6), separador de sucata (5), motorista de caminhão (5), soldador (5), vendedor de serviços (5), vendedor pracista (4), servente de limpeza (4), operador de extrusora de borracha e plástico, dentre outras. A lista completa pode ser acessada no site:.

Além disso, na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande pelo menos 60 oportunidades são direcionadas para a candidatos que queiram trabalhar como operador de telemarketing receptivo. Ainda existem vagas para cargos como: representante comercial autônomo (20), servente de obras (14), pedreiro (7), vendedor interno (7), soldador (6), empacotador a mão (3) e o mesmo número para a função de empregado doméstico faxineiro. A lista completa está disponível no site.

Interessados em concorrer a alguma das vagas ofertadas pela Funtrab podem comparecer pessoalmente no endereço Rua Treze de Maio, 2.773, Centro. O telefone para contato é o (67) 3320-1400. Já a Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Gloria. Os telefones para mais informações são (67) 4042-0585 e 3314 3089. Cabe destacar que para aqueles que optem por se candidatar sem sair de casa, basta acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS.