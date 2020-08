Trutis exonera namorada e assessor para disputarem eleição

Raquelle Lisboa Alves e Ciro Fidelis concorrem para vereador

O deputado federal Loester Trutis, que também é presidente municipal do PSL em Campo Grande, exonerou a namorada Raquelle Lisboa Alves e o empresário e amigo Ciro Fidelis, ambos possuíam cargos no gabinete dele. A intenção do deputado aparentemente é que tanto a namorada quanto o amigo concorram a cadeiras na Câmara de Vereadores da Capital.

Conforme o portal da Transparência da Câmara Federal, Raquelle ocupava a função de secretária parlamentar e ganhava o valor de R$ 14 mil. Já Ciro Nogueira Fidelis recebia um salário de R$ 15 mil por mês. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União, no dia 14 de agosto.

Os pré-candidatos a vereadores pelo PSL possuem praticamente as mesmas ideologias. Em publicações nas páginas do Facebook é possível perceber que eles defendem temas como: pró-armas e conservadorismo. Inclusive, Fidelis é presidente do Movimento Conservador de MS

Raquelle Lisboa foi contratada para trabalhar no gabinete do deputado e acabou engrenando um relacionamento com o parlamentar. Apesar de não confirmar pré-candidatura ainda, ela indica a tentativa de ganhar eleitores em Campo Grande e publica diversos posts patrocinados na rede social. A namorada de Trutis repete as mesmas frases que o parlamentar e também descreve problemas da cidade em publicações.

Fidelis ficou conhecido após gravar um vídeo junto a Trutis e oferecer a recompensa de R$ 100 mil para quem desse informações sobre o mandante da facada de Bolsonaro, que foi atingido por Adélio Bispo, durante campanha em 2018. Após o episódio, a dupla não comentou mais sobre o assunto e se alguém de fato recebeu o valor por ter dado alguma pista.

(Texto: Andrea Cruz)