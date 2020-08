Polícia apreende contrabando avaliado em mais de R$ 1 milhão

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três veículos carregados com produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo na cidade de Dourados.

Os militares deram ordem de parada aos condutores dos três veículos. Durante a vistoria constatou-se o carregamento ilegal de produtos eletrônicos.

Os três condutores disseram que foram contratados para pegar os produtos em Ponta Porã e entregá-los em Rio Brilhante.

Foram apreendidos 289 roteadores; 41 modens; 185 receptores para TV; 100 molinetes; 130 varas de pesca; 366 unidades de linha para pesca; 28 iscas artificiais; 55 fones de ouvido; 1.200 conectores de fibra óptica; 04 limpadores de fibra óptica; 360 aparelhos de telefone celular; 42 aparelhos Acess Point; 05 placas de vídeo; 51 HDs externos; 02 volumes de memória RAM; 04 videogames; 01 Tablet; 2.600 relógios; 406 frascos de perfumes; 70 câmeras Web Cam; 19 placas-mãe para PC; 13 cartões de memória; 30 carregadores elétricos; 150 cabos (coaxial); uma central eletrônica; 40 aparelho de narguilé eletrônico; 260 pacotes de essência de narguilé; 16 relógios Smart Wath; 2.000 isqueiros; 54 Pen drives; 16 baterias para aparelhos de telefone celular; e, 05 filtros de linha. Apreensão avaliada em um milhão de reais.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

(Texto: com informações do Dourados News)