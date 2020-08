Número de denúncias pelo 153 cai 67% na Capital

O número de denuncias feitas pela população por meio do telefone 153 da GCM (Guarda Civil Metropolitana) caiu 67%, em Campo Grande, se comprado ao primeiro fim de semana que ocorreu o mini lock-down, dias 18 e 19 de julho, quando foram registradas 1.751, com esse fim de semana, 22 e 23 de agosto, quando foram 565 ligações. Conforme o secretário municipal de segurança e defesa social, Valério Azambuja, as últimas medidas tomadas pela Prefeitura facilitou a fiscalização, principalmente, em relação as festas.

“Teve uma redução nas denúncias, porque as festas clandestinas só estavam ocorrendo quando não tinha os bares e restaurantes abertos naqueles dois fins de semana que eles estavam proibidos de abrir e ainda quando a taxa de ocupação era de no máximo 30%, ou seja, muitos nem estavam abrindo. Então quando a Prefeitura autorizou abrir com 50% com todos aqueles regramentos e a questão da biossegurança, as festas clandestina deixaram de existir por uma simples razão, as pessoas procuravam alternativa quando não tinham esse locais para frequentar”, explicou.

Outro fator que ajudou a Guarda Municipal na fiscalização desse último fim de semana foi as baixas temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul. O número de pessoas abordadas foi 35% a menos que no fim de semana anterior. Neste sábado e domingo , 22 e 23, 283 pessoas foram orientadas a retornarem e permanecerem em suas residências, enquanto que nos dias 15 e 16 foram abordadas 433 pessoas nas ruas de Campo Grande após às 22h, horário que começa o toque de recolher.

A taxa de isolamento social também apresentou um aumento no Estado. Conforme dados do mapeamento In Loco, neste domingo (23), a taxa de isolamento social era de 48,6%, 4% a mais que o registrado no sábado (22), quando a taxa foi de 42,3%. Desde o início da pandemia no Brasil, o pico do isolamento social em Mato Grosso do Sul foi no dia 22 de março, um domingo, com a taxa de 62,6%,

(Texto: Rafaela Alves)