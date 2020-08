Demanda de energia deve fechar 2020 com maior recuo em 70 anos

A demanda global de energia deve registrar queda de 6% até o final do ano, recuo sete vezes maior do que o atingido durante a crise financeira de 2009, de acordo com análise da empresa de contabilidade e auditoria PwC. O choque no consumo é o maior já visto nos últimos 70 anos.

O estudo Futuro da Indústria de Óleo & Gás prevê ainda que o ano será encerrado com diminuição de 20% nos investimentos em energia. Como fator principal da redução, o documento aponta a recessão global, que, por sua vez, está relacionada às restrições decorrentes da pandemia de covid-19, como limitação de circulação de pessoas e de atividades econômicas.

A PwC destaca também que a crise gerada pela pandemia desestabilizou todos os níveis do setor de energia, do suprimento à produção de combustíveis. O estudo avalia que haverá consequências tanto para a segurança energética como para a adoção de fontes de energia limpa. Um dos prognósticos é de que a energia nuclear seja a menos afetada pelas medidas de quarentena.

O que se imagina é uma pausa na transição energética como resultado da falta de recursos para viabilizá-la. Segundo os especialistas da PwC, o processo voltará a avançar à medida que os países se recuperem economicamente e tenham condições de financiar a transição.

(Texto: com informações da Agência Brasil)