‘DEM Mulher’ ganha nova direção em Campo Grande

O Partido Democratas de Mato Grosso do Sul deu posse nesta segunda-feira (24), à Presidente e a vice-presidente do DEM Mulher de Campo Grande. A arquiteta e urbanista Giovana Sbaraini, e a advogada Marinalva Pereira, assumiram as funções com o propósito do diálogo entre as mulheres, entre os homens, mas principalmente com as pré-candidatas do DEM.

O momento é histórico. Próximo de completar 121 anos, Campo Grande ganha um reforço no trabalho pela equidade de gênero na política. Giovana Sbaraini e Marinalva Pereira assumem a função no DEM Mulher, com um discurso afinado com o DEM Mulher do Estado. A presidente do DEM Mulher MS, Giovana Correa, é uma constante incentivadora da participação feminina nas eleições.

No ano passado Giovana Correa, deu início a um trabalho de reuniões e encontros por todo o Estado, para incentivar e orientar as mulheres na política. Um trabalho que foi interrompido com a pandemia provocada pela Covid-19.

Presidente e vice-presidente do DEM Mulher Campo Grande, foram empossadas pelo presidente do Diretório Municipal do Democratas de Campo Grande, Lúcio Flávio Sunakozawa.