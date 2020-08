Caminhoneiro reage a assalto e ladrão acaba morto

Um caminhoneiro, de 77 anos, reagiu a um assalto e um bandido acabou morto na manhã de sábado (22), no Jardim Carioca, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o idoso conseguiu tomar a arma e o suspeito foi acidentalmente atingido por um disparo.

Segundo a ocorrência, o motorista que é de Medianeira (PR), veio até a capital de MS para realizar um suposto frete de uma mudança até sua cidade natal. Após viajar 659 km e se encontrar com dois homens, se deu conta que caiu no golpe do falso frente.

Conforme a polícia, durante o encontro com os criminosos, o idoso percorreu cerca de 1 km com os dois tendo uma arma de fogo apontado em sua direção. Em determinado momento, ele reagiu, lutou com o homem que estava armado e este teria sido atingido pelo disparo.

Ainda conforme relato, o homem baleado entrou em uma casa e o seu comparsa, um adolescente, acionou a polícia em busca de ajuda. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O adolescente foi apreendido e isso passa bem.

(Com informações: G1 MS)