Obras de acesso para as Moreninhas vão começar em janeiro de 2021

Com licitação prevista para ser aberta no próximo mês, as obras de acesso ao bairro das Moreninhas pela Avenida Guaicurus devem começar no início do ano que vem e têm previsão de entrega para junho de 2022.

Atualmente, para chegar às Moreninhas existem poucas opções, sendo pela Avenida Guaicurus ou pela Avenida Gury Marques e também por meio do minianel. A obra de acesso prevista para começar em janeiro de 2021 vai facilitar e melhorar o trânsito não só para os 70 mil moradores da região das moreninhas, como para a população de bairros vizinhos.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o projeto, que faz parte do pacote de obras que o governo do Estado lançou em março deste ano em parceria com a prefeitura, será apresentado no próximo mês com a abertura da licitação. “Ficou de responsabilidade do município apresentar o projeto para o governo licitar”, disse.

Conforme o secretário, os valores ainda não foram definidos, mas a estimativa é de R$ 2,5 milhões e devem ser apresentados na licitação. Segundo Rudi, a prioridade é iniciar o mais rápido possível para que a entrega seja feita em 18 meses. “Temos a estimativa que a obra fique pronta em 18 meses, começando no início do ano que vem. Queremos a cidade de cara nova, com a obra concluída contemplando a população”, acrescentou.

Projeto de acesso

A construção do novo acesso se dá a partir do prolongamento da Avenida Rita Vieira de Andrade até a Avenida Guaicurus, onde uma nova via será criada, com aproximadamente mais 2,5 km. A duplicação começa no ponto onde uma das pistas da Rita Vieira termina, na altura da Rua Martine de Moraes, e vai até a Avenida Guaicurus. A partir daí, a construção vai contar com uma ponte sobre o Córrego Lageado. A estimativa é de que a nova avenida tenha aproximadamente 2,5 quilômetros.

(Dayane Medina)