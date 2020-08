MS registra 26 óbitos por covid em menos de 48 horas

Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 48 horas a morte de mais 26 pessoas em decorrência a covid-19. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, e a secretária-adjunta, Christine Maymone, lamentaram, neste sábado (22), o crescimento do novo coronavírus no estado. Só na Capital foram 13 óbitos.

Foram contabilizados até o dia 21, 312 óbitos pelo coronavírus, somente neste mês. A média de pacientes que não resistem à doença é de 14,4 em todo o MS. Campo Grande continua sendo o município com a maior taxa de mortalidade, com 6%.

A curva da doença, infelizmente, ainda não foi estabilizada, admitiu o secretário. De acordo com Geraldo Resende, há uma falsa sensação de decréscimo na Capital em função da ocupação de leitos- cerca de 74% atualmente. “Há menos leitos ocupados porque aumentou o número de óbitos”, declarou.

Os últimos números da Covid-19 mostram o crescimento de 41,88%. Segundo os números divulgados pelo último Boletim, são 1.177 mil novos casos, um total de 774 casos por dia em média, na última semana, e desses, 487 são em Campo Grande. Cerca de 550 pessoas estão internadas, sendo 308 em leitos clínicos e 242 em Úteis. Os casos ativos, pacientes hospitalizados ou em isolamento domiciliar dão um total de 6.498 pessoas.

(Texto: com informações da assessoria)