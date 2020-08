INSS adia para setembro retorno de atendimento presencial nas agências

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiou novamente o prazo para a retomada dos atendimentos presenciais nas agências do país. O serviço está suspenso desde março devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19) e desde então tem sofrido prorrogações. Ontem (21), o INSS chegou a anunciar que o retorno iria ocorrer já na próxima semana, mas agora o prazo foi reprogramado para o mês de setembro.

Apesar da prerrogativa, o INSS ainda não informou uma data específica para o retorno, no entanto, o cidadão que tiver necessidade de acessar os serviços do INSS continua podendo recorrer aos canais remotos, o aplicativo Meu INSS e a Central 135

Segundo o INSS, essas formas de atendimento continuarão sendo utilizadas mesmo após a reabertura das agências e serão adotadas medidas para simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir exigências.

Ainda de acordo com o órgão, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das unidades da Previdência será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com agendamento prévio pelos canais remotos.

Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos como perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional.

As agências que não oferecerem as condições mínimas para o funcionamento presencial poderão ficar de fora da reabertura. Neste caso, será mantido o regime de plantão reduzido para tirar dúvidas.

(Com informações da Agência Brasil)