Estabilidade nas internações pode indicar imunidade por rebanho, diz titular da Sesau

Pelo segundo dia, o Hospital Regional registrou uma taxa de ocupação de leitos abaixo dos 80%

Ontem (21), pelo segundo dia consecutivo, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), referência no tratamento de casos graves de COVID-19, registrou menos de 80% nas taxas de ocupação em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Este pode ser um indicativo de que a Capital esteja perto da imunidade por rebanho, segundo o secretário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), José Mauro filho. Para o titular da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Geraldo Resende, se a população colaborar, “poderemos ter nos próximos dias um declínio da COVID-19 em MS”.

O titular da Sesau reiterou que nas 71 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) foi registrada uma média de positividade nos testes rápidos de apenas 20%. “Se entendermos que 20% da nossa população já está com [anticorpo] IgG, isso explicaria talvez essa queda [de internações]. Talvez nós estejamos no efeito [da imunidade] por rebanho, é muito cedo para afirmar isso, mas é o que parece baseado nos dados que nós temos”, frisou José Mauro.

De acordo com o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde), os 157 pacientes internados em leitos de UTI destinados a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) representam uma taxa de ocupação de 56% dos leitos habilitados em Mato Grosso do Sul. Resende reiterou que a média móvel de contágio nos últimos dias está estável. “Nós temos uma curva [de contágio] que mostra que estamos pelo menos com um controle, a média móvel [de casos] está se mantendo, ou seja, não tivemos acréscimo de casos, e estamos notando uma certa estabilização da doença aqui no Estado”, frisou.

Separadas por macrorregiões, Campo Grande possui 77% de ocupação dos leitos de UTI; Dourados (71%); Três Lagoas (42%) e Corumbá (67%). Em leitos clínicos, a taxa global de ocupação está em 37% para pacientes adultos e 7% para pacientes pediátricos. Em leitos de UTI, a taxa de ocupação pediátrica está em 0% – os nove leitos habilitados estão disponíveis.

(Mariana Moreira)