Artista campo-grandense vira referência entre famosos

Grafite se expande para outros meios

Izabela Cavalcanti

Quem pensa que grafite se limita apenas a pinturas em muros, está enganado. Com novas técnicas, a arte tem se expandido até mesmo para veículos, roupas, sapatos, bolsas e demais itens de vestuário, conquistando todos que procuram produtos com mais personalidade e exclusividade.

A Arte de Rua (Street Art, em Inglês) tem, justamente, a proposta de realizar o encontro da vida com a arte, em todos os cantos. O artista plástico Daniel Magalhães, que assina como DMGLH, de 23 anos, tem representado Campo Grande neste meio e se tornado referência para diversos famosos. Ele, além de trabalhar com pintura Indoor, – praticado, geralmente, em ambientes fechados -, também customiza roupas, no estilo grafite, dando mais visibilidade à arte cotidiana.

Mesmo que o estilo seja encantador e surpreendente, os materiais utilizados não fogem da realidade. Pincel, rolinho, spray próprio para grafite, tintas látex, de tecido e de couro já são o suficiente para Daniel entregar com êxito o que lhe é pedido.

Há oito anos ele pinta, mas sobrevive desse estilo há dois anos. “Eu não decidi viver da arte, apenas aceitei que estava sendo maior do que qualquer trabalho que eu estava na época. Eu aprendi grafite na rua, sozinho”, conta.

Campo Grande sendo referência no mundo dos famosos

DMGLH já realizou trabalho para aproximadamente 20 artistas, entre jogadores, cantores, influenciadores e apresentadores, seja customizando jaquetas e tênis ou grafitando paredes da casa dos famosos.

Sua arte cheia de cores e sofisticação foi encontrada no Instagram, primeiramente, pelo goleiro Sidão, do Figueirense. Após isso, foi sendo indicada de um para outro.

“O goleiro Sidão foi quem me inseriu no futebol, ele encontrou meu Instagram normalmente. Ele foi o primeiro jogador, o que mais me ajudou e me acolheu na casa dele, quando precisei. Os outros artistas foram surgindo naturalmente. Quando um artista aparece usando algo seu, outros te procuram, entende? Então, fica mais fácil. Eu ganhei um reconhecimento e alguns produtores começaram a me seguir”, lembra.

O trabalho de Daniel já passou pelas mãos de famosos como os cantores Projota, Loubet e Maiara & Maraisa, a apresentadora Lívia Andrade, o influenciador digital Túlio Rocha, jogadores Talles Magno (Vasco da Gama), Fred (apresentador do canal Desimpedidos, do Youtube), Marcelo Vieira (Real Madrid), Zé Roberto e Raphael Veiga (Palmeiras), entre outros.

O apartamento dúplex do casal de influenciadores digitais Thiago Mansur e Gabriela Prioli, conta com detalhes da arte do DMGLH. A área externa quase se transformou em uma verdadeira galeria a céu aberto.

Para o artista, parte desse reconhecimento, não seria possível sem sua equipe. “Eu me sinto realizado, agradeço a Deus e minha equipe, pois sem eles, eu não conseguiria realizar nenhum desses trabalhos. Sempre o próximo trabalho que eu faço é o mais satisfatório, pois é o que eu mais estudei para chegar ”.

Tudo vira arte

Antes encarada por parte da população como vandalismo, a arte urbana passou a ser vista como algo autêntico, atraindo muitos olhares. Para Daniel, tudo pode se transformar em arte. “Tudo que pode intervir, eu pinto, ou o que eu achar que devo pintar”, diz.

Antes de realizar qualquer trabalho, é feito uma pesquisa junto ao cliente, sobre hobbies, cores que ele mais gosta, personalidade e outras características que podem contribuir para o desenvolvimento da peça. “Pego a informação e digo ao cliente o que dá para fazer. Em alguns casos, eles dão ideias, mas, geralmente, eles confiam bem no trabalho e já procuram para arte livre”, explica.

Outro projeto paralelo que o artista criou, é uma mistura de arte, decoração e funcionalidade. O objetivo é reaproveitar peças que, aparentemente, não servem mais e dar uma ‘cara’ nova. Para isso, ele tem como sócio Matheus Pereira, que também acompanha Daniel nas viagens a trabalho.

Ateliê

Em 2020, DMGLH abriu um ateliê para a produção dos trabalhos. Contudo, a expectativa para o próximo ano é tornar o espaço acessível ao público para a exposição de suas artes, que atualmente, estão sendo vendidas por loja virtual.