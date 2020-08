Ação investiga desvio de verba na aquisição de cestas básicas

O governo de Mato Grosso do Sul acompanhará o andamento da Operação Penúria, desencadeada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) na manhã de ontem (21). A Controladoria-Geral dará andamento à ação, que avalia a fraude e o desvio de dinheiro público na compra de cestas básicas durante a pandemia.

A operação, solicitada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, que tem como alvo pessoas físicas e jurídicas vinculadas à contratação. A ação contou com o apoio do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e do Núcleo do Patrimônio Público e Social.

O valor investigado é de R$ 5,82 milhões, total contratado para investimento em cestas básicas. Porém, levantamentos apontam o superfaturamento em R$ 2 milhões. Nota divulgada pelo Estado aponta que este está cooperando com as investigações. “O governo do Estado informa que está à disposição do Ministério Público para prestar esclarecimentos dos fatos sobre a operação.”

(Amanda Amorim com assessoria)