Um vereador não tenta reeleição, outros 2 podem ficar fora

Dos 29 vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, apenas um não deve tentar a reeleição: Vinicius Siqueira (PSL). Mas as chances de André Salineiro (Avante) não estar na disputa para continuar no Legislativo é grande. O mesmo pode acontecer com o presidente da Casa de Leis, João Rocha (PSDB).

Os tucanos tentam de diversas maneiras emplacar Rocha como vice na chapa de reeleição do prefeito Marquinhos Trad. O esforço maior vem do diretório estadual, não do municipal, já que quem fez compromisso pessoal de apoiar Trad foi o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Por mais de uma oportunidade, os tucanos se colocaram à disposição para compor como vice de Marquinhos. Além de Rocha, oex-secretário estadual de Gestão Política na Capital Carlos Alberto de Assis pediu exoneração para tentar esta função. Assis nunca escondeu a vontade de ter a caneta em mãos. A pressão do PSDB está sendo totalmente ignorada pelos dirigentes do PSD, que deixaram claro só se manifestarem sobre esta decisão na reta final das convenções.

(Texto: Rafael Belo)