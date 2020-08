Segunda colocada em licitação assume obra do Aquário

Após a empresa Aluminum Comunicação Visual desistir do projeto de revestimento de alumínio do forro e monocapa do Aquário do Pantanal, a empresa Salver Construtora assumiu a obra de conclusão pelo mesmo valor de R$ 3,5 milhões. A decisão foi publicada ontem (20) no Diário Oficial do Estado.

Segundo o decreto, a segunda colocada do certame foi chamada e aceitou realizar a obra do aquário pelo mesmo valor, tendo o prazo de oito meses para concluir as atividades. De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), entre os serviços previstos está a fabricação e instalação de monocapas, fornecimento e instalação de calhas, externa e interna, especificando estrutura auxiliar dos forros do auditório e biblioteca. O orçamento também engloba serviços gerais como limpeza e administração local.

Apesar da longa demora para conclusão do aquário do Pantanal, no fim do mês passado foi aberta outra licitação para conclusão do sistema de climatização dos ambientes do aquário. A assessoria da Agesul destacou que o sistema de climatização é o responsável pela temperatura de toda estrutura do Aquário do Pantanal. De acordo com a publicação, a licitação é do tipo menor preço, para a empresa que apresentar a proposta com menor custo e ainda atender todos os requisitos do edital, será a escolhida para conduzir e concluir as obras de serviço.

Para as empresas interessadas em participar, podem comparecer no dia 2 de setembro, a partir das 8h, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, na sede da Agesul em Campo Grande. Todas as dúvidas podem sobre os critérios para participar do certame, podem ser vistas nos editais do Diário Oficial.

(Texto: Dayane Medina)