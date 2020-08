Empresa leva multa de R$ 24 mil por armazenar combustível ilegal

Policiais militares ambientais de Costa Rica realizavam fiscalização na cidade de Chapadão do Sul na manhã desta sexta-feira (21/8), por volta das 10h e em vistoria em uma garagem de uma residência, localizada no bairro Esplanada II, onde funcionava uma empresa imobiliária, localizaram armazenamento ilegal de combustível.

No local, os Policiais verificaram caixas plásticas contendo 6 mil litros de óleo diesel, o qual funcionava como ponto de abastecimento, sem a licença ambiental.

Os produtos estavam armazenados em desacordo com as normas de produtos perigosos e colocavam em risco o ambiente e as pessoas e ao ambiente, pois não havia sistema de segurança para o produto perigoso. A atividade foi interditada e o combustível apreendido.

A empresa infratora, com domicílio jurídico em Goiânia (GO), foi autuada administrativamente e multada R$ 24 mil. Os responsáveis poderão responder pelo crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998, que é de produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

A pena varia de um a quatro anos de reclusão.

(Texto: Dourados News)