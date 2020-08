Dólar encerra a semana em alta e chega a R$ 5.60

O dólar encerrou a sessão desta sexta-feira (21) com alta de 0.95% e fechou a semana cotado a R$5.6068 reais. Ao longo do dia, a moeda chegou a saltar 1.44%, para 5,634 reais, e, na mínima, praticamente zerou a alta, com variação positiva de 0.04%, a 5.5562 reais.

Já o Ibovespa, principal índice da B3 (a bolsa de valores brasileira), encerrou o dia com pequena queda de 0,1%, aos 101.370 pontos. No início da tarde, o Ibovespa chegou a cair mais de 1%, mas suavizou a queda nas horas finais de negociação. Depois de oscilar muito nos últimos dias, o índice terminou a semana praticamente estável, com variação negativa de 0,02%.

Maiores altas

IRBR3.SA: +12,31%/ R$ 8,21

HGTX3.SA: +9,99%/ R$ 17,51

QUAL3.SA: +7,81%/ R$ 29,67

ELET3.SA: +7,07%/ R$ 34,07

GNDI3.SA: +5,35%/R$ 69,17

Maiores Baixas

(Com informações da Agência Brasil e Uol)