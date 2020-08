Traficante é preso após perseguição na BR-163

Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Caarapó prendeu um homem transportando tabletes de maconha.

Durante tentativa de abordagem de uma caminhonete Amarok com placas do estado do Rio Grande do Norte, o condutor ignorou a ordem e fugiu.

Foi realizado um acompanhamento tático por 15 quilômetros. O suspeito abandonou o veículo com a intenção de fugir a pé por uma área de mata fechada, mas acabou detido.

Foi constatado que os tabletes de maconha estavam na carroceria e no banco de passageiro do veículo. O condutor contou que receberia R$ 20 mil para transportar a droga até o estado de São Paulo.

