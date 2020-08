Preparação para o vestibular e ingresso no Ensino Médio Militar

E-books gratuitos auxiliam vestibulandos que vão prestar o ENEM e estudantes que desejam se preparar para escolas militares

A organização deve ser uma aliada dos estudantes. Seja para os vestibulandos ou para aqueles que têm como objetivo ingressar no Ensino Médio focado nos exames militares, dividir bem o tempo é fundamental. Pensando nisso, o Elite Rede de Ensino elaborou e-books gratuitos que têm como objetivo auxiliar estudantes desses dois segmentos.

Para aqueles que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Elite mapeou provas dos últimos cinco anos e selecionou os assuntos mais recorrentes em cada uma das disciplinas. O conteúdo pode ser baixado gratuitamente na internet. No exame de 2019, a rede de colégios aprovou mais de mil alunos em universidades públicas pelo Brasil. Em 2020, por conta da pandemia da Covid -19, as provas, que aconteceriam em novembro, foram adiadas para janeiro de 2021 (17 e 24 de janeiro – provas tradicionais e 31 de janeiro e 7 de fevereiro – provas digitais). Com isso, os mais de cinco milhões de inscritos terão mais tempo para se dedicar na preparação.

Para ser aprovado em uma das escolas militares é necessário dedicação e a preparação deve começar logo no Ensino Médio. Cada instituição tem suas características e seus processos de seleção. Para os estudantes que têm o sonho de ingressar no Ensino Médio Militar e seguir carreira, o Elite, que tem turmas e material didático específicos para cada academia militar, listou no e-book como funcionam as escolas de formação de oficiais do Exército e da Aeronáutica e quais são as condições para candidatar-se a cada uma delas.

(Texto: Assessoria)