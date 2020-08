Mortos em acidente na MS-164, eram de Dourados

As duas vítimas fatais envolvidas em acidente nesta quarta-feira (19) na MS-164, em Ponta Porã, foram identificadas. Gilson Alves Martins, 39, morador em Dourados e Carlos Roberto Rocha, 41, residente no Assentamento Itamarati, conduziam carretas que colidiram de frente.

De acordo com o apurado pelo Dourados News, Gilson era morador no Residencial Itaquera e dirigia a Mercedes Benz carregada com sucata.

Em situação que ainda é investigada pela polícia, os dois motoristas colidiram frontalmente e morreram logo após o acidente. No local ficou o rastro de destruição, com peças espalhadas pela rodovia.

