Mayra Cardi faz texto de desculpas para Arthur Aguiar

Nesta quinta-feira (20), Mayra Cardi publicou um longo texto no Instagram para falar sobre seu atual relacionamento com Arthur Aguiar, com quem tem Sophia, de 1 ano de idade. A life coach afirmou que o ator a pediu perdão pelas traições durante o casamento e que os dois não voltaram. Ela também pediu desculpas para o ator por ter “falado mais do que devia”.

“A cura pela fala, terapeutas, psicólogos, analistas usam o método da cura pela fala. Não existe regras para sua vida, existe o que funciona para você! Falar tudo o que um dia engoli me ajudou a sobreviver a esse tremendo furacão que passou pela minha vida! Da mesma maneira que abri a porta para deixar todos vocês entrarem e saberem do que eu vivi, me sinto na obrigação de vir aqui falar novamente sobre o que querem saber pois vocês têm esse direito. Eu e o Arthur não voltamos. Ele é e sempre será pai da Sophia. Eu continuo e continuarei não aprovando absolutamente nada do que ele fez comigo como homem! Eu já falei tudo o que eu precisava falar, tudo o que eu achava, pensava, devia e não devia também!”, escreveu Mayra.

“Aliás, quero fazer aqui um pedido de desculpas por ter falado além da conta, por ter machucado com palavras ditas e por ter subentendido outras coisas não ditas que machucaram também, eu não machuco pessoas eu cuido e dou amor a elas, então por que? Se minhas palavras também feriram? Só eu sei o quanto sofri. Só eu sei o quanto doeu, só eu sei o quanto precisei falar tudo que falei e fazer tudo que fiz para permanecer de pé, ou melhor, viva nem que fosse no chão!”, escreveu.

