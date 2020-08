Liverpool e Leeds United fazem abertura da Premier League

O calendário de jogos da temporada 2020/201 foi divulgada nesta quinta-feira (20) pela Premier League, a Liga Profissional do futebol inglês. O jogo de abertura será em 12 de setembro, com atual campeão Liverpool contra o Leeds United, no estádio Anfield. O adversário dos Reds voltou para a primeira divisão após 16 anos e é comandado pelo argentino Marcelo “Loco” Bielsa.

O atual vice-campeão Manchester City só estreia na segunda rodada, contra Wolverhamptom, dia 19 de setembro, por ter disputado a fase final da Liga dos Campeõe no último dia 15, quando o time foi eliminado nas quartas pelo Lyon. O City, do técnico Pep Guardiola jogará a primeira rodada contra o Aston Villa em data ainda a ser definida pela Premier League.

O Manchester United, assim como o City, também dará o pontapé inicial a partir da segunda rodada. O clube chegou às semifinais da Liga Europa, no último domingo (16), mas foi eliminado pelo Sevilla. Portanto, os Diabos Vermelhos vão estrear na segunda rodada, no dia 19 de setembro, contra o Crystal Palace. O jogo da rodada inicial contra o Bunrley será realizado mais a frente, em data ainda a ser confirmada pela Liga.

(Texto: com informações da Agência Brasil)