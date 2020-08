Defesa civil alerta para frio e vendaval em MS

A queda de temperatura que se estende por todo o país nesta quinta-feira (20), coloca Mato Grosso do Sul em alerta para frio e vendaval. Nesta manhã, a Defesa Civil Estadual emitiu avisos de vendaval e baixos registros nos termômetros que devem permanecer até sábado (22), com base em análises do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o alerta, os ventos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Já a queda na temperatura deve fazer os termômetros oscilarem entre 3°C e 5°C, dependendo da região do Estado.

Risco à saúde

As condições meteorológicas representam leve risco à saúde. Por isso, o alerta é claro: em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Previsão do tempo

Hoje, a temperatura em Campo Grande deve ficar na casa dos 14°C durante todo o dia. A noite será mais gelada, por volta dos 10°C. Em Dourados, a mínima é de 8°C. No Pantanal, a cidade de Corumbá deve registrar 9°C.

Veja também: Mais três construtoras entram em parceria da Agehab