Com maior alta em 3 meses, dólar vai a R$ 5.55

O dólar registrou a segunda alta consecutiva da semana e terminou a sessão desta quinta-feira (20) cotado a R$ 5.554 reais na venda. A moeda norte-americana fechou o dia com elevação de 0,42%. Os valor da cotação é o maior em quase três meses desde março quando emplacou R$ 5,574.

Seguindo a mesma tendência que o dólar, o índice da Bolsa de Valores brasileira (Ibovespa) fechou em alta de 0,61%, a 101.467,87 pontos. O volume financeiro somou 28,3 bilhões de reais.

Destaques

– B3 ON subiu 4,65%, recuperando-se durante o pregão após recuar 2,8% no pior momento, um dia após a divulgação de dados operacionais de julho, que analistas consideraram sólidos para sustentar tendências positivas à frente.

– VALE ON avançou 0,9%, também ajudando o Ibovespa a se afastar das mínimas da sessão, com o setor de siderurgia e mineração também mostrando ganhos em USIMINAS PNA e GERDAU PN. CSN ON caiu 0,54%.

– MAGAZINE LUIZA ON caiu 2,62%, destaque na ponta negativa, em sessão de ajuste, após acumular até a véspera alta de 9,7% na semana, na esteira de resultado trimestral robusto. No setor, VIA VAREJO ON subiu 1,4% e B2W ON avançou 0,37%.

– PETROBRAS PN perdeu 0,7%, na esteira da queda dos petróleo no exterior, onde o Brent caiu 1%. A petrolífera anunciou que vai aumentar os preços médios do diesel em 5%, ao maior nível desde fevereiro, e os da gasolina em 6%, a patamar não visto desde janeiro.

– SABESP ON cedeu 2,39%, em meio a ruídos sobre o plano de reorganização societária da companhia de saneamento. Após o governador João Doria afirmar na véspera que tomou decisão para capitalizar a empresa, a Sabesp disse que não há decisão tomada.

– ITAÚ UNIBANCO PN terminou estável e BRADESCO PN fechou em queda de 0,24%, longe das mínimas da sessão, o que ajudou na melhora do Ibovespa.

– SUZANO valorizou-se 3,2%, favorecida pela alta do dólar em relação ao real. No setor, KLABIN UNIT subiu 1,59%. Além disso, analistas do Morgan Stanley elevaram a recomendação de Suzano para ‘overweight’ e de Klabin para ‘equalweight’.

– COGNA ON recuou 0,15% antes da divulgação do balanço do segundo trimestre, previsto para esta quinta-feira ainda.

(Com informações da Reuters)