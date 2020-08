Palmeiras faz drive-thru do troféu do Paulistão

O torcedor do Palmeiras terá a oportunidade de ver o troféu do Campeonato Paulista de perto no próximo final de semana. O objeto ficará exposto no campus Mooca da Faculdade das Américas.

Já compartilhou com a #FamíliaPalmeiras? Marque a galera aqui nos comentários para todo mundo ter a oportunidade de conhecer com você a taça do Campeonato Paulista 2020.

Aperte o cinto e lembre-se: é proibido sair do carro durante todo o evento.

No esquema drive-trhu, os palmeirenses poderão ver a taça das 11h às 17h, nos dias 22 e 23 de agosto. O endereço é Rua Borges de Figueredo, 448.

Veja também: Osasco renova contrato com Jaqueline, bicampeã olímpica

(Texto: IstoÉ)