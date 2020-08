Carretas são apreendidas transportando material químico ilegal

Em Ponta Porã, policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam dois cavalos trator acoplados a tanques carregados com 92 mil litros de Nafta (produto químico proveniente do petróleo) de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade sanitária obrigatória.

Os militares abordaram os dois caminhões que seguiam para São Paulo. Os dois condutores, de 51 e 48 anos, não portavam as notas fiscais de origem e informaram que carregaram os veículos, na noite anterior, no Paraguai e que foram contratados como motoristas.

Em um dos caminhões estavam 47 mil litros do produto e, no segundo, 45 mil litros.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

(Texto: com informações do Dourados News)