Autocine da UFMS exibe “O Diário de Tati” no domingo

O Autocine da UFMS exibe a produção nacional da Globo Filmes “O diário de Tati” no domingo (23), às 18h. A reativação do Autocine é uma iniciativa conjunta da UFMS, da Fundação de Cultura e Governo de Mato Grosso do Sul.

A obra é baseada na adolescente Tati, criada por Heloísa Périssé, adolescente Tati, criada por Heloísa Périssé, é inspirada na enteada da atriz.

Além de Heloísa, o longa traz o ator Thiago Rodrigues, que interpreta o galã Zeca, Marcelo Adnet, como Maurinho, além de Pedro Neschling, que no filme interpreta Tom, o irmão mais velho de Tati. Mauro Farias assina a direção que conta com a co-produção da Universal Pictures, Paramount Pictures, Ancine e Telecine Productions. O longa traz as muitas histórias de Tati incluindo os conflitos com a mãe e o pai, a reprovação em uma disciplina na escola, as amizades e o amor pelo Maurinho.

Sorteio

Os estudantes e servidores da UFMS podem concorrer a ingressos especiais para assistirem ao filme no Autocine. Para participar, é necessário estar logado em uma conta de e-mail da UFMS (passaporte) e preencher um formulário. Servidores podem acessar o formulário clicando aqui. Já os estudantes devem preencher outro formulário disponível aqui. O sorteio dos ingressos será realizado na sexta-feira, 21, às 11h, por meio do link e transmitido ao vivo no perfil da UFMS no Instagram.

(Com informações da UFMS)