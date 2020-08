41% acham que economia do país vai piorar

Cenário econômico do país vai piorar para 41% da população, de acordo com pesquisa feita pela Datafolha.

Houve aumento de 17 pontos percentuais em comparação com o registrado em 2019, quando 24% afirmaram ter uma visão pessimista para os meses seguintes.

Outros 29% dos entrevistados consideram que o cenário permanecerá o mesmo. E 29% afirmam que irá melhorar. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 1%.

O levantamento foi realizado em 11 e 12 de agosto e ouviu 2.065 pessoas por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também indica que entre os mais pessimistas estão as mulheres (46%, contra 36% dos homens); jovens de 16 a 24 anos (45%); pessoas que cursaram o ensino superior (46%); e trabalhadores com renda familiar de até 2 salários mínimos (42%).

A última vez que o Datafolha perguntou a expectativa dos entrevistados para a economia foi em 2019, antes da pandemia da covid-19. Os dados registrados naquela pesquisa apontaram que 43% achavam que a economia brasileira iria melhorar, 31% consideraram que permaneceria igual e apenas 24% avaliaram que iria piorar nos meses subsequentes.

DESEMPREGO

A perspectiva dos brasileiros para o preenchimento de vagas de trabalho é pessimista. Para 59% dos entrevistados, o desemprego deve aumentar, e 21% avaliam que vai diminuir. Outros 19% afirmam que o indicador permanecerá estável.

De acordo com o IBGE, 12,4% dos brasileiros estão desempregados atualmente.

Em dezembro de 2019, os que achavam que o desemprego iria aumentar eram 42%, enquanto para 26% haveria estabilidade e 30% diziam esperar melhora no mercado de trabalho.

Os mais pessimistas nesse quesito são as mulheres (62%), as pessoas com idades de 45 a 59 anos (65%); moradores das regiões Sul e Sudeste (64% 62%); e trabalhadores assalariados ou sem carteira assinada (67%).

(Texto: com informações do Poder 360)