Dólar fecha o dia em queda de 0.50%

Após iniciar a semana em alta, a moeda norte-americana encerrou a sessão desta terça-feira (18) em queda de 0.50%, a R$5.4685 reais na venda. Ontem, o dólar terminou o dia registrando a maior máxima em três meses com R$5.4959 reais na venda.

Já o Índice de Referência do Mercado Financeiro Brasileiro (Ibovespa), fechou a terça-feira em alta de 2,48%, a 102.065,35 pontos. O volume financeiro somou 29 bilhões de reais.

Destaques

– MAGAZINE LUIZA ON disparou 9,6%, após mostrar vendas de abril a junho de 8,6 bilhões de reais, alta de 49% ante mesmo período de 2019, com salto de 182% no e-commerce. Em teleconferência sobre o resultado, o presidente-executivo da varejista afirmou que a companhia está aberta à aquisição “de qualquer empresa”. No setor, VIA VAREJO saltou 8,15% e B2W subiu 5,48%.

– VALE ON subiu 1,33%, ajudada por perspectivas de aumento da demanda chinesa, mas o destaque no setor de mineração e sideurgia ficou com GERDAU PN, que saltou 8,16%, seguida pela alta de 6,78% de USIMINAS PNA e CSN ON, que subiu 6,31%. Dados do Inda mostraram recuperação no setor e o presidente da entidade estimou que usinas poderão voltar a elevar preços em outubro.

– ITAÚ UNIBANCO PN e BRADESCO PN avançaram 0,58% e 1,07%, respectivamente. As altas no setor de bancos no Ibovespa lideradas pelo BTG PACTUAL UNIT, fechou com acréscimo de 8,34%.

– PETROBRAS PN valorizou-se 1,86%, apesar da debilidade dos preços do petróleo no exterior.

– JBS ON caiu 0,13%, entre as poucas baixas da sessão, com o setor de proteínas tendo performance mais fraca que o Ibovespa, após forte alta na véspera. MARFRIG teve acréscimo de 1,06% e MINERVA ON subiu 0,98%.

(Com informações da Reuters)