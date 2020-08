700 caixas de cigarros contrabandeados é apreendido

Em Angélica, um carreta bi trem, carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai, foi apreendida.

Conforme informações do Ivinotícias, a apreensão aconteceu durante policiamento realizado pela equipe de Rádio Patrulha do 8º Batalhão de Polícia Militar.

Em abordagem, os policiais realizaram a entrevista com o motorista, de 39 anos, residente no Paraná, afirmou que estava transportando cigarros de origem paraguaia, e ao realizar a vistoria no interior do compartimento de cargas foi constatado aproximadamente 700 caixas de cigarros da marca Gift.

O autor disse que foi contratado para conduzir a carga da cidade de Dourados até o interior de São Paulo.

Diante do flagrante o autor e a mercadoria foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, onde o autor foi autuado em flagrante por contrabando de cigarros.

