Rússia diz já produzir 1º lote da vacina contra covid-19

A Rússia iniciou a produção da sua vacina contra a covid-19 nesta sábado (15). O ministro de saúde do país afirmou que o 1º lote já está pronto. As autoridades afirmam que a vacina deve estar disponível até o final de agosto.

A substância foi batizada de Sputnik V. O 1º termo é uma homenagem ao 1º satélite do mundo, lançado em 1957 pela União Soviética (constituída em grande parte pela Rússia).

A Sputnik V foi o 1º imunizante contra covid-19 a ser aprovado no mundo. A substância é vista com desconfiança no cenário científico: passou por apenas 2 meses de testes com 38 voluntários (renumerados).

