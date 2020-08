MP conclui que não há motivo para perda de mandato de Contar

O MPF (Ministério Público Federal) não vê motivos para que Capitão Contar perca o mandato de deputado estadual. Esta é uma das alegações do parecer apresentado por meio da Procuradoria Regional Eleitoral que, também não apresenta justificativa para que haja desfiliação.

A peça processual foi apresentada na ação movida pelo parlamentar ao TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) para a desfiliação da sigla. O processo está andamento e aguarda uma decisão do Tribunal.

As argumentações para saída com justa causa sem perda do mandato do Capitão Contar estão na petição inicial, que traz como justificativa do desligamento motivos como a falta de transparência na prestação de contas da sigla nacional, a candidatura de laranjas e a falta de compromisso com bandeiras, como combate à corrupção, transparência e respeito à população brasileira, contidas no estatuto do próprio PSL.