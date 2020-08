Kalou é apresentado no Botafogo e diz que pode ser útil

Mesmo atuando em grandes clubes da Europa, com o Chelsea, da Inglaterra, Salomon Kalou chega sob desconfiança ao Botafogo. Apresentado neste sábado no estádio Nilton Santos, o marfinense destacou que pode, mesmo aos 35 anos, ter grande utilidade ao seu novo clube.

“Estou honrado de poder jogar aqui. Estamos falando do país do futebol e acho que posso ajudar. Eu tenho certeza que tenho condições de fazer a diferença”, comentou o jogador.

Kalou procurou elogiar a qualidade dos jogadores brasileiros, fato que o ajudou a aceitar a proposta do Botafogo. Ele sabe que terá a missão de passar experiência a um time que tenta recuperar seus grandes momentos no Brasil.

“Sei que minha experiência, tanto no futebol como cultural, irá contribuir. Vou me dedicar ao máximo. Tenho certeza que o Botafogo tomou a melhor decisão ao meu contratar”, disse.

Ainda por cima, Kalou conversou com o ex-meio-campista Seedorf, um ídolo do Botafogo e bastante conhecido na Europa, para conhecer a sua nova equipe. “Nossa conversa me influenciou. Eu já me sinto em casa”, avisou.

