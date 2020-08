Chuva ameniza clima quente em algumas regiões do Estado

O clima amanhece instável neste sábado (15) em Mato Grosso do Sul, o céu fica nublado a parcialmente nublado. Pode chover em algumas regiões do Estado, o que deve aliviar o tempo seco e quente.

Com a chuva, a umidade relativa do ar melhora, especialmente nas áreas sudoeste e sul. Nas demais regiões o tempo continua seco com a umidade do ar podendo chegar aos 25% considerado estado de atenção à saúde.

Já as temperaturas, devem registrar de 18°C a 37°C. Na Capital, a variação está estimada em 25°C a 36°C.