Caminhoneiro e namorada morrem em acidente na BR-158

Albino de Brito, 77, e a namorada dele, Maria de Jesus Souza da Costa, 52, morreram na noite de sexta-feira (14) após carreta tombar numa curva na BR-158, em Aparecida do Taboado. O veículo estava carregado com sementes de algodão.

Segundo JP News, o homem conduzia o veículo no sentido Selvíria, quando o caminhão seguia em alta velocidade, houve o tombamento. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil do município.

Ele morreu no local. Já Maria sofreu ferimentos graves e foi socorrida ao Pronto Socorro da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado, mas não resistiu. Testemunha relatou que estava em casa, próximo ao local do fato, quando ouviu barulho semelhante ao estouro de pneu.