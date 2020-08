Aracy Balabanian confirma que namorou Antônio Fagundes

Antônio Fagundes afirmou em uma entrevista que ficou com a Aracy Balabanian, a revelação mais recente é que os dois já namoraram. Segundo a atriz, ambos se relacionaram em 1968, quando trabalharam na novela “Antônio Maria”, da extinta TV Tupi, o ator tinha 19 anos, e ela, 28.

“Ele era um menino quando nós tivemos um pequeno caso, uma historinha de amor. Ele era um menino e eu era mais velha. Aconteceu, terminou e continuamos amigos, eu torcendo por ele, e ele torcendo por mim. Foi muito bonito quando houve. Isso foi há tantos anos”, explicou a atriz.

“Hoje somos amigos queridos. Quando eu perdi meus pais, ele me deu apoio. Agora ele perdeu a mãe, e eu o procurei. As esposas dele foram as minha amigas”, completou.

Solteira atualmente, Aracy Balabanian afirmou que nunca falou sobre o relacionamento com Antônio Fagundes por não gostar de expor a sua vida pessoal. Entretanto, ela confidenciou que ficou satisfeita com a revelação do ator. “Mas fiquei feliz porque ele falou com muito carinho sobre mim”, comentou.

