Agosto chega à metade com 188 óbitos por coronavírus em MS

Os óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul têm avançado consideravelmente. Até a manhã deste sábado (15), apenas no mês de Agosto, foram registrados 188 óbitos pela doença no Estado, totalizando 598 mortes desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, o Estado registra 36.542 casos confirmados da doença. Em apenas 24 horas, 1.108 exames deram positivos para a covid-19. Neste momento 544 pessoas estão internadas, sendo sete de outros estados. Do total de internações 312 estão em leitos públicos e 239 em leitos de UTI.

O secretário Geraldo Resende apresentou a taxa de ocupação de leitos, apontando patamares críticos, acima de 80%, para a macrorregião de Campo Grande (84%) e Corumbá (81%). “Campo Grande responde por 42,3% dos casos confirmados, com 15.448 pessoas. Estamos em crescimento exponencial”, alertou o titular da pasta.

(Com assessoria)