É normal ter cabelos brancos antes dos 25?

Canície pode estar associada à doenças ou genética

O aparecimento de cabelos brancos antes dos 25 anos, pode ser um grande desespero para a maioria dos jovens. Se você ainda não tem idade e já encontrou alguns fios grisalhos entre as madeixas, sabe como é preocupante achar que pode ficar de cabeça branca antes dos 40 anos.

A publicitária Franciele Bernardes, 25, conta que desde os 20 anos, ela arranca os fios brancos que teimam em aparecer, e a cada vez que retira 1, ela percebe que nascem vários outros.“Sempre que eu tiro parece que surgem mais 5. Isso me incomoda muito, eu já pensei até mesmo em pintar, só que, pigmentar o cabelo é uma decisão séria, não quero ter que ficar passando tinta para sempre”, explica.

Franciele acredita que o aparecimento dos fios brancos pode ser uma questão genética, já que na sua família outras pessoas também ganharam alguns fios branquinhos. “Eu nunca imaginei que pudesse ser minha alimentação, as vezes eu acho que é estresse, mas também acredito que possa ser minha genética, porquê minha mãe tem desde os 19 anos, além das minhas duas irmãs, que sofrem com esse problema assim como eu. Nos últimos seis meses tenho me incomodado bastante, não fui atrás de um profissional da área ainda, mas pretendo ir, ou até mesmo pintar”, conclui.

Aceitação

A gerente de projetos Laura Figueiredo, 30, diz que já é grisalha há 10 anos, e no começo, sentiu sua autoestima bastante abalada por ter tantos cabelos brancos fora da idade. “Não fiquei desesperada, mas só de saber que eu tinha apenas 20 anos e já contava com tantos fios destoantes, eu fiquei incomodada e logo decidi a pintar”, lembra.

Para não aparecer os brancos, ela se recorda que tinha que retocar a raiz a cada 15 dias, e assim foi por 5 longos anos. “Aquilo me deixava exausta, ai eu disse para mim mesma que eu não queria isso. No entanto, eu já estava acostumada com a ideia de ter cabelos brancos, não era mais algo novo, algo assustador. Então decidi ficar grisalha”, conta.

Na época ela lembra que achava que seria mais fácil o processo se descolorisse o cabelo todo de uma vez e foi quando ela deixou ele branco e a medida que ele ia crescendo, não ia dando tanta diferença. “Deixei assim por mais 3 a 4 anos, pude respirar, até mesmo há 3, 4 meses, eu estava grisalha e sem retoques, a aceitação foi um alívio”, afirma.

Ponto de vista médico

A médica dermatologista Thaísa Saddi Tannous Silvino explica que o processo de embranquecimento dos fios ou (canície) nome utilizado cientificamente, ocorre devido a uma pré determinação genética, além da alimentação. “Ter uma vida saudável ajuda a retardar esse processo: alimentar-se bem, não fumar, realizar atividade física regularmente, fazer coisas que diminuam o estresse do dia a dia, tudo isso é muito importante”, ressalta.

Já a dermatologista subespecializada em tricologia, Aline Blanco, afirma que os cabelos brancos aparecem mais cedo quando a genética familiar é favorável a isso. “As causas podem estar ligadas ao estresse excessivo, alimentação inadequada e sedentarismo. Eu sempre explico aos meus pacientes, que a melhor forma de frear esse processo é ter hábitos de vida saudáveis. Se a autoestima for abalada, optar por tinturas sempre é uma alternativa.

Algumas medicações prometem controlar a progressão do branqueamento, porém somente uma parte das pessoas responde a elas”, relata a médica.

(Texto: Karine Alencar)