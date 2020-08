Defron apreende quase meio milhão de reais em mercadorias

Policias do Defron (Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira) apreenderam quatro veículos de Belo Horizonte (MG), com produtos eletrônicos avaliados em R$ 471 mil.

Os policiais da Defron realizavam bloqueio policial na rodovia próximo a usina São Fernando quando fizeram a abordagem dos veículos que estavam em comboio e eram conduzidos por três homens e uma mulher moradores do estado de São Paulo, ao vistoriarem os mesmos foram localizados diversos produtos eletrônicos, dentre eles 80 celulares, 210 receptores de TV, 78 Chrome Cast, quatro drones e diversas antenas, roteadores, relógios além dos quatro veículos utilizados.

O veículo GM/Classic era conduzido por E.A.D.S., homem de 23 anos, morador de Dourados e o veículo VW/GOL era conduzido por A.S, homem de 41 anos, residente em Ponta Porã. Aos policiais, os condutores dos veículos assumiram que as mercadorias eram oriundas do Paraguai.

Diante dos fatos os veículos juntamente com o material do descaminho foi recolhido para esta Delegacia, e serão encaminhados a delegacia da Receita Federal de Ponta Porã.

(Texto: com informações do Dourados News)