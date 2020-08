Sesc Cultura realiza exposição de arte regional

O Sesc Cultura realiza a partir do dia 27 de agosto, das 14h às 17h, a exposição “Conceição, Ilton e Jorapimo, um encontro de Memórias”. O evento com obras da arte regional é uma homenagem aos 121 anos de Campo Grande, comemorado no dia 26.

Segundo informações do Sesc MS, a exposição, que segue até o dia 30 de dezembro, é uma oportunidade para conhecer o trabalho dos três artistas sul-mato-grossenses. “São peças do acervo do Sesc MS que mostram a importância da nossa arte. É o resgate da memória e a valorização das nossas raízes”, diz a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

Em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as visitas à galeria irão seguir alguns protocolos como o uso obrigatório de máscara e a medição da temperatura corporal. Além disso, o acesso ao espaço será limitado a quatro pessoas por vez.

Serviço

Sesc Cultura Av. Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.