Podcast ‘Afro Insight’ traz presidente da Associação Reggae MS

No novo episódio do podcast “Afro Insight”, realizado pela TV O Estado, o radialista Rasdair da Mata e o convidado da semana Diego Manciba abordam diversos temas relacionados à cultura. O destaque da edição é a Lei Aldir Blanc e o resultado dos selecionados para o Som da Concha 2020.

O presidente da Associação Reggae MS, Diego Manciba, discorre sobre seu projeto o “Rockers Sound System” e a relevância dele na cena musical. O convidado também aborda as outras ricas e diversas manifestações culturais do gênero. “A cultura do reggae é bem abrangente vai da parte dos tambores, artesanatos, roupas, que é fortíssimo, além das músicas, instrumentos e composições”, diz.

Som da Concha

No início de agosto, a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS), divulgou o resultado dos artistas selecionados para a temporada do projeto Som da Concha 2020. O edital, que visa valorizar e fomentar a produção musical sul-mato-grossense, selecionou 20 artistas do Estado que irão realizar apresentações aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações. Devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), as datas dos shows ainda não foram definidas.

Segundo Manciba, o edital não favoreceu os artistas da região que representam o estilo musical do reggae. “A gente veio questionar um pouco isso, houve uma repetição de estilos, rock, rock e rock”, fala Manciba.

Confira o podcast na íntegra: